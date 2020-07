Far diventare le gambe il nostro vero punto di forza è semplicissimo, con l’aiuto di 5 utili consigli è possibile imparare a valorizzarle

Le gambe possono essere spesso la vera croce e delizia per molte donne, il più delle volte però il problema nasce perché non sappiamo valorizzarle: con 5 semplici consigli potrete avere gambe sempre al top. Non si tratta assolutamente di una missione impossibile, basta solo imparare e mascherare le piccole imperfezioni e a mettere in luce ciò che ci piace. Chi l’ha detto infatti che bisogna essere per forza delle stangone per sfoggiare gambe da far invidia? Per riuscire a togliersi qualche soddisfazione e sentirsi meglio con se stesse basterà infatti mettere in atto 5 facili trucchetti di bellezza. Innanzitutto per valorizzare al meglio le nostre gambe ci si può divertire a giocare con gli abiti. Quelli dalla linea dritta non solo valorizzano la silhouette e slanciano le gambe ma riescono anche a dissimulare le rotondità delle cosce.

I consigli per avere gambe perfette

Riguardo i vestiti il punto fondamentale è la scelta della giusta lunghezza: in caso di cosce robuste non abbiate dubbi e optate per abiti al ginocchio. Se al contrario il problema è rappresentato dai polpacci scegliete un vestito che arrivi alla loro parte più larga. Cercate di indossare abiti, camicie o giacche, che abbiano lo scollo a V, in questo modo sposterete l’attenzione alla parte alta del corpo. Mai rinunciare alle gonne purché abbiano un taglio adatto a valorizzare le vostre gambe. Una gonna a vita alta, svasata può diventare un’importante amica per una donna a cui magari manca qualche centimetro in altezza. Al contrario per chi ha gambe lunghe una gonna morbida e lineare riesce ad ottenere un effetto snellente. Al contrario di quanto si possa pensare anche indossare un pantalone può aiutare a valorizzare le gambe, l’importante come sempre è scegliere il modello giusto per noi. Il linea di massima un pantalone dal taglio dritto o che comunque non definisce i contorni delle gambe riesce a nascondere le rotondità. In caso di caviglie sottili poi i cropped pants non possono mancare nel vostro armadio. Infine occhio agli accessori: se lo scopo è quello di snellire le gambe la soluzione ideale sono i tacchi di media lunghezza e borse a tracolla.

