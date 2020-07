Sulla Strada Statale 110, alle porte di Ordona (Foggia), un forte scontro tra due auto ha visto la morte di una bambina di soli nove anni

Questo pomeriggio un tragico incidente si è verificato lungo la provinciale 110 tra Ordona ed Orta Nova, in provincia di Foggia. Due auto che viaggiavano in sensi di marcia opposto si sono scontrate frontalmente. Nella Fiat Brava c’erano due persone, originarie di Stornara, che sono rimaste ferite. Nella Fiat Punto invece a bordo c’erano cinque persone di Carapelle, tra cui una bambina di soli 9 anni che purtroppo è deceduta.

Foggia, ecco cosa avrebbe causato l’incidente

Sul luogo del drammatico evento sono arrivati i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cerignola ed i carabinieri che sono impegnati a seguire i rilievi del caso e ricostruire la dinamica del sinistro. Pare, secondo i primi risultati, che ad aver provocato l’incidente sarebbe stata la pesante pioggia che nelle ultime ore aveva inondato le zone circostanti.

Lo scontro, per la precisione, è avvenuto nei pressi della curva che porta al Comune degli Scavi. La circolazione è stata per diverse ore bloccata in entrambi i sensi di marcia e le autorità hanno dovuto anche gestire, quindi, il traffico. Ora è ripresa gradualmente la viabilità.

