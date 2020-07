Secondo gli analisti della Dia, la crisi scatenata dal Covid offre alla mafia la possibilità di ampliare ulteriormente la sua ricchezza e il suo raggio d’azione.

Una relazione prodotta dagli analisti della Direzione Investigativa Antimafia, incentrata sul secondo semestre del 2019, riporta alcune considerazione preoccupanti sul ruolo della mafia nella crisi scatenata dal coronavirus. La Dia infatti riferisce che l’emergenza economica che stiamo vivendo sta offrendo alle organizzazioni criminali diverse opportunità di business.

In primo luogo, il sistema di “welfare alternativo” che la mafia offre inizia a fare sempre più presa in quelle fasce della popolazione che più stanno risentendo della crisi. E questa per le organizzazioni criminali è una grandissima opportunità per acquisire ulteriore consenso sociale e rafforzare il loro dominio territoriale.

Leggi anche: Omicidio-suicidio a Parma: 39enne uccide la moglie a colpi di fucile

La Dia, i commercianti a causa della crisi sono esposti al rischio usura

Inoltre i settori commerciali più in difficoltà, come ad esempio il turismo, si trovano in una situazione molto critica. La mancanza di liquidità con cui devono confrontarsi i commercianti li espone secondo la Dia al rischio di ricorrere ai prestiti delle mafie pur di non chiudere la loro attività.

Gli investigatori inoltre avvertono anche che in questo momento il settore sanitario interessa enormemente la mafia. Questo sia perché l’emergenza Covid ha aumentato le risorse a disposizione, sia per il tipo di controllo sociale che può garantire sulla popolazione.

La Dia esorta il governo a prendere atto di questa situazione e a fare il possibile per proteggere i settori strategici del paese da possibili infiltrazioni. Gli analisti dell’antimafia infatti spiegano che questa crisi non va sottovalutata in quanto per la mafia “le prospettive di arricchimento ed espansione paragonabili a ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico”.

Leggi anche: Ordine di Malta, aumentano i sospetti sulla morte del Grande Maestro

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24