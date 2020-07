Continua la corsa per il vaccino del Coronavirus, con la Russia accusata di rubare informazioni. Usa, Regno Unito e Canada puntano il dito contro Putin.

L’epidemia da Coronavirus ha messo in lockdown il mondo intero, ed adesso continua la corsa verso il vaccino, con la Russia pronta ad arrivare per prima sulla cura. Dopo i passi da gigante del paese dello Zar Vladimir Putin, i competitors hanno accusato la fredda Russia di rubare informazioni sul vaccino.

Infatti l’accusa è arrivata proprio dal National Cyber Security Centre (NCSC). L’agenzia governativa britannica che si occupa di cybersicurezza ha affermato che alcuni hacker, pilotati dal governo russo, hanno attaccato le organizzazioni britanniche, statunitensi e canadesi. L’attacco coordinato da Putin avrebbe avuto il fine di rubare informazioni sulla sperimentazioni.

Come detto proprio il NCSC ha lanciato la pesante accusa nei confronti della Russia, affermando che un gruppo di hacker noto come ATP29 avrebbe attaccato i sistemi operativi di Gran Bretagna, Canada ed Usa. Il gruppo di Hacker è noto anche come “The Dukes” o “Cozy Bear“. Per l’organizzazione britannica, quasi certamente, il gruppo fa parte dei servizi segreti russi. Non ci sarebbe niente di nuovo, sostengono i tre paesi, visto che negli ultimi anni il paese russo ha adottato un’aggressiva politica informatica.

A sostenere gli attacchi informatici russi, ci ha pensato anche l’agenzia statunitense National Security Agency (NSA). L’annuncio è arrivato poco dopo il comunicato della NCSC. Infatti anche la NSA sostiene un possibile cyber attacco russo.

In merito si è espresso anche il portavoce del primo ministro britannico, Boris Johnson. Infatti stando alle parole di Shehab Khan, glia ttacchi cybernetici russi stanno avvenendo contro scienziati ed altri soggetti che stanno lavorando per la ricerca di un vaccino efficace. Khan ha poi concluso che la Gran Bretagna, insieme agli stati alleati, terrà conto di tutti gli attacchi cybernatici che stanno ricevendo.

PM's official spokesperson: "The attacks which are taking place against scientists and others doing vital work to combat coronavirus are despicable. Working with our allies, we will call out those who seek to do us harm in cyber space and hold them to account."

— Shehab Khan (@ShehabKhan) July 16, 2020