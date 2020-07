Israele ha dato il via a delle nuove restrizioni per tutto il fine settimana per cercare di contenere la seconda ondata di coronavirus.

A partire dalle 17 della giornata di oggi, entrano ufficialmente in vigore le nuove restrizioni imposte da Israele. Una decisione presa dal governo per cercare di ridurre i contagi della seconda ondata di coronavirus che sta attraversando il paese. Le restrizioni dureranno per l’intero fine settimana. Il settore della ristorazione potrà fare solo consegne a domicilio e tutti gli esercizi commerciali hanno l’obbligo di chiusura. Per quanto riguarda gli assembramenti, ci si potrà riunire al chiuso fino a un massimo di dieci persone, e fino a venti nei luoghi all’aperto. L’unica eccezione riguarda le spiagge che saranno invece accessibili come sempre.

In Israele l’epidemia di coronavirus non accenna affermarsi. Soltanto pochi giorni fa si era infatti toccato il record di più di 1600 contagi in un solo giorno. Ma non solo, è anche accaduto che nel tentativo di contrastare la pandemia, circa 12 mila persone sono state mandate in quarantena per sbaglio.

Coronavirus, migliaia di israeliani mandati in quarantena per sbaglio

Il programma utilizzato dal governo per il tracciamento contagi utilizzati infatti ha commesso degli errori inspiegabili.

A una settimana dal suo avvio, migliaia di cittadini hanno ricevuto una notifica in cui gli veniva imposta una quarantena obbligatoria, informandoli del fatto che erano risultati a contatto con persone contagiate. Molti israeliani si sono però insospettiti e hanno iniziato a contattare il Ministero della Salute per chiedere un riesame della loro situazione. Così dopo un’indagine interna, si è scoperto che più della metà delle persone contattate al programma di tracciamento, non avevano in realtà avuto alcun tipo di contatto con il virus.

Gli ordini di quarantena sono stati revocati ed è stata indetta un’audizione parlamentare affinché il governo potesse chiarire questo episodio.

