Carne e salumi richiamati, l’avviso pubblicato sul sito ufficiale di una grossa impresa per la lavorazione della carne parla di “rischio microbiologico” e quindi di carne che potrebbe essere stata contaminata.

Produrre affettati e carne significa dover dar fronte ad una serie infinita di problematiche. Non solo di livello economico e gestionale, che sono enormi ma in questa fase eviteremo di elencare, ma soprattutto strutturali e sanitarie. Parliamo infatti della macellazione di animali, di sangue e carne che devono essere lavorate, modificate, impacchettate. Il tutto in ambienti compatti, sterilizzati, tenuti sotto controllo. Ed è proprio per questo che è facilissimo immaginare delle contaminazioni involontarie, delle potenziali infezioni che poi possono propagarsi tra la carne e tra gli affettati. E’ quello che un’azienda italiana teme sia successo in un suo stabilimento, dove qualcosa potrebbe essere andato storto. Onde evitare che qualcuno possa sentirsi male o peggio.

Carne e salumi richiamati per contaminazione, ecco quali

A richiamare immediatamente i propri prodotti è stata l’azienda SAVELLI SALUMI E CARNI S.N.C. – CASARECCIA SOTTOVUOTO. Il lotto di produzione che potrebbe presentare delle contaminazioni è quello bollato come “190/20“. La sede dello stabilimento che ha prodotto il lotto potenzialmente pericoloso si trova a Via Della Stazione 29, Norcia, Perugia, Umbria. Ovviamente se avete dei prodotto di questo produttore e appartengono a questo lotto segnalato, è suggerito non consumare il cibo e farne segnalazione. Potrebbe essere diverso il tipo di carne e affettato colpito, dato che si indica con “pezzatura varia” le caratteristiche del cibo che sarebbe potenzialmente contagiato da infezioni microbiologiche. Pochissimi minuti fa l’ordine di richiamo, ora si attende solo che tutto vada come deve.

