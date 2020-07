Calciomercato Juventus, il tecnico Maurizio Sarri verrebbe esonerato dalla dirigenza solamente in un caso: la spiegazione

In questi giorni, visti i risultati claudicanti, si fa forte la voce di un possibile esonero di Maurizio Sarri da parte della dirigenza. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i vertici bianconeri avrebbero una visione diversa in merito alla posizione del tecnico. Intanto c’è la volontà di farlo proseguire senza ansie e stress e, solo se la situazione dovesse diventare catastrofica e compromettere lo scudetto, si cambierebbe guida.

Questo si traduce con il fatto che, in caso di vittoria del campionato, l’ex Chelsea continuerà ad essere sulla panchina della Juve. La Champions League, invece, resta un discorso a parte da non inserire nella valutazione complessiva al primo anno.

Del resto, Sarrri è stato chiaro con la dirigenza: molti giocatori non hanno più stimoli in bianconero e la rosa va quindi ringiovanita e migliorata in chiave del suo gioco. Insomma, quest’anno per lui sarebbe stato di valutazione. Il prossimo, invece, non si potrà sbagliare niente. Ritornando alla possibile catastrofe, in tal caso a sostituirlo potrebbe pensarci momentaneamente il Primavera Zauli.

Calciomercato Juventus, come potrebbe essere la rosa del prossimo anno?

Per la stagione 2020/2021 in porta dovrebbe essere confermato il trio composto da Szczesny, Buffon (fresco di rinnovo per un altro anno) e Pinsoglio come terzo. Flebili solo le voci di un addio del polacco in favore dell’arrivo di Donnarumma, quindi non dovrebbe esserci nessun cambio.

Capitolo terzini: qui la situazione richiede un importante intervento. A destra, oltre il fallimentare Danilo, ci sono De Sciglio ed un Cuadrado adattato. Piace, come nuovo elemento, Sergino Dest dell’Ajax che ha lo stesso agente di Szczesny. A sinistra invece, dove c’è il solo Alex Sandro, potrebbe far da secondo Luca Pellegrini che attualmente è in prestito al Cagliari o arrivare Emerson Palmieri dal Chelsea per circa 25 milioni di euro.

Le corsie centrali, attualmente composte da de Ligt, Bonucci, Demiral, Chiellini e Rugani, vedranno l’arrivo di Romero dal Genoa. Possibile la partenza di Rugani per sfoltire il reparto. Difficile si intervenga vista la fiducia che l’intero ambiente vede nella giovane coppia de Ligt–Demiral.

A centrocampo il primo cambio sarà quello tra Pjanic ed Arthur. Insieme al brasiliano potrebbero arrivare due nuovi elementi tra Tonali, Jorginho e Pogba, o anche solo uno. Confermatissimo Bentancur, mentre Rabiot e Ramsey restano in leggero dubbio. Dovrebbe rimanere anche Matuidi, ritenuto un giocatore molto versatile. Addio a Khedira, atteso dalla Mls.

Sulle fasce la volontà è quella di cedere Bernardeschi per accogliere Dejan Kulusevski, acquistato dall’Atalanta per 45 milioni a gennaio. A supportare Douglas Costa e Ronaldo potrebbe esserci anche Chiesa della Fiorentina, ma i 70 milioni chiesti da Commisso attualmente non sono spendibili.

In avanti, mentre è salda la posizione di Dybala, si cercherà una sistemazione per Higuain. L’argentino potrebbe finire in Premier League o in patria, al River Plate. Molti sono i profili in lizza per prendere il suo posto: da Milik a Dzeko, passando per Jimenez e Kane.

