Bologna: si fa luce sulle cause della morte del detenuto Haitem Kedri, 29enne deceduto in carcere dopo una rivolta. La procura ha chiesto l’archiviazione del caso.

Haitem Kedri, 29enne tunisino trovato morto in cella dopo la rivolta nel carcere di Bologna dello scorso 11 marzo, sarebbe morto per overdose da farmaci. Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, il detenuto è stato trovato morto all’interno della sua cella a due giorni di distanza dalla rivolta scoppiata nel carcere. Il contesto è quello delle numerose rivolte scoppiate nei luoghi di detenzione di tutta Italia nel difficile momento caratterizzato dal picco dell’emergenza sanitaria.

Il pubblico ministero Manuela Cavallo ha chiesto l’archiviazione per il fascicolo aperto contro ignoti. La ricostruzione più plausibile sembra essere proprio quella della morte causata dall’assunzione, incontrollata di farmaci. Questa ricostruzione si basa su diversi elementi. Primo fra tutti, le informazioni fornite agli investigatori dal compagno di cella. Ma l’elemento più importante risulta essere l’esito dell’autopsia sul cadavere di Kedri.

Bologna, detenuto morto per overdose da farmaci dopo rivolta in carcere

Come riporta l’agenzia Ansa, l’esito dell’autopsia ha portato alla luce l’assunzione di farmaci. Secondo gli inquirenti la ricostruzione più plausibile è che Haitem Kedri avrebbe recepito una grande quantità di farmaci e sostanze psicotrope dalla farmacia del luogo di detenzione, durante una delle tante rivolte di quel periodo. La morte, dunque, sarebbe avvenuta proprio per un’incontrollata e massiccia assunzione di tali farmaci.

Ma non è tutto: da quanto si apprende, gli investigatori, a seguito della perquisizione della camera, hanno trovato centinaia di pasticche e di siringhe nascoste sotto il materasso del detenuto.

