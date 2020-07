Auto travolta da un tir: incidente terribile a Bari lungo la provinciale 151 tra Ruvo e Altamura. Indagano i Carabinieri e la Polizia locale. La ricostruzione dell’incidente è scioccante.

Incidente tragico quest’oggi a Bari. Il sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale 151 tra Ruvo di Puglia e Altamura, dove un’auto si è schiantata frontalmente contro un tir che procedeva sulla corsia opposta.

Auto travolta da un tir a Bari

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per le persone che occupavano la vettura: sono morte tutte sul colpo. Erano in quattro a bordo e appartenevano tutti allo stesso nucleo familiare. Il camionista, per il quale al momento non sembrano esserci responsabilità, è rimasto illeso.

Su quanto accaduto ora indagano i Carabinieri di Altamura e la Polizia locale. Ma stando alle prime ricostruzioni la responsabilità sarebbe del conducente della Peugeot 207, il quale avrebbe perso il controllo della macchina durante una curva. Questa si sarebbe addirittura ribaltata data la velocità e lì sarebbe poi stata travolta dal camion che sopraggiungeva e caricava materiale edile.

Potrebbe interessarti anche —-> Roma, scandalo Ama sulle finte cremazioni: dipendenti sezionano le salme

Per l’uomo alla guida del mezzo pesante, di fatto, sarebbe stato impossibile evitare l’impatto violentissimo. Le persone che non ce l’hanno fatta avevano 38, 40, 51 e 84 anni. Il tratto stradale è stato poi ovviamente e inevitabilmente chiuso per rimuovere il tutto e raccogliere elementi utili per le indagini.