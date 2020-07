Una vera e propria bomba d’acqua ha colpito la città di Ancona dove diverse sono state travolte e le strade si sono allagate

Il maltempo non smette di flagellare l’Italia, stavolta ad essere colpita da una bomba d’acqua è stata Ancona. In questo caso però, a differenza di Palermo, il meteo l’aveva ampiamente prevista. La città è stata duramente colpita, in particolare la zona di Piano San Lazzaro. A causa dei tombini ostruiti l’acqua è riuscita a raggiungere un livello tale da sommergere negozi e abitazioni al pianterreno. Il maltempo ha spinto moltissime persone a richiedere l’intervento dei vigili del fuoco già dalla notte. Il pericolo maggiore, oltre agli allagamenti, è rappresentato dalle violente raffiche di vento che sferzano rami e alberi pericolanti. Duramente colpita anche la zona del Tribunale di Ancona che è stato sommerso dall’acqua.

Il violento maltempo che ha investito Ancona

Proprio il vento è quello che preoccupa di più i vigili del fuoco che già sono stati costretti ad intervenire in situazioni potenzialmente pericolose. Nei pressi dell’ospedale Salesi, alcune auto sono state colpite da un albero che cadendo ha coinvolto anche un palo della luce. Per fortuna nessun ferito e l’area, dopo la rimozione dell’albero, è stata messa immediatamente in sicurezza. Sempre a causa del forte vento si registrano alberi crollati su delle auto in sosta e piante cadute dai balconi anche in diverse zone della città. I vigili del fuoco hanno inoltre provveduto a chiudere i sottopassaggi di via Lotto, via Macerata, via Caduti del Lavoro e via Filonzi. Una delle situazioni più critiche si sta verificando nella piazza d’Armi che è completamente allagata. Il meteo purtroppo non sembra voler dare una tregua alla città di Ancona, violenti rovesci sono infatti previsti fino alla mezzanotte di oggi.

