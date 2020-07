Nulla da fare per l’ex tronista di Uomini e Donne, nonostante i tempestivi soccorsi. 4 persone l’hanno assalito, l’attacco è risultato fatale per il giovane

A nulla sono serviti i soccorsi all’uscita della discoteca di Valencia. L’attacco dei quattro assalitori è stato fatale per Daniel Menjibar, ex tronista di Uomini e Donne Spagna. A 31 anni Dani è stato vittima di un aggressione che è risultata fatale. Accoltellato ripetutamente da quattro persone, di cui due minorenni.

Stando alle indiscrezioni riportate dai media spagnoli, l’ex tronista di Uomini e Donne ha infastidito alcuni clienti all’interno del locale. Questo è il motivo per cui il giovane 31enne è stato inseguito, picchiato e in fine pugnalato mortalmente.

Chi era Daniel Menjibar, ex tronista di Uomini e Donne

Daniel ‘Dani’ Menjibar è un giovane ragazzo spagnolo, laureato in Economia aziendale. Circa 10 anni fa, Dani aveva aderito alla versione spagnola di Uomini e Donne ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Ha partecipato al dating show all’età di 22 anni e questo l’ha reso abbastanza famoso nel suo paese. E’ per questo che la notizia della sua aggressione ha destato tanto scalpore, specialmente tra i suoi fan che non sono per niente pochi. Tantissimi i messaggi di solidarietà alla famiglia, sono quelli che si leggono sui suoi profili social.

Dopo aver lasciato il dating show, famoso anche in Spagna, Daniel si è occupato della dirigenza di un’importantissima impresa spagnola, tenendo fede al suo titolo di studio.