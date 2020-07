Transgender a 13 anni, l’incredibile richiesta dei genitori in tribunale a Ravenna: “Vogliamo cambiargli nome e sesso”

Esprimere la propria libertà sessuale è una delle grande conquiste degli ultimi anni. Dalle coppie di fatto ai matrimoni misti, in molti Paesi del mondo non rappresentano un problema, così come il coming out a livello sociale. Ora una cosa del genere è avvenuta anche in Italia, e più precisamente a Ravenna. Invece dei soliti scontri con la propria famiglia, un ragazzo di 13 anni ha trovato il pieno appoggio dei genitori. Dopo aver raccontato al padre e alla madre la propria natura più intima han intrapreso una dura battaglia civile per vedersi riconoscere i propri diritti di transgender.

Proprio per questo è stata presentata una richiesta al tribunale della città romagnola, per il cambio di nome e di sesso del giovane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Valentina Sampaio: la prima volta di una modella trans su Sport Illustrated

Transgender a 13 anni, l’incredibile richiesta dei genitori in tribunale

Sulle colonne del “Resto del Carlino“, la mamma ha fatto sapere che l’operazione per diventare donna, non avverrà prima dei 18 anni. In più ha aggiunto: “Sarà lui stesso a decidere quando effettuarla, quando si sentirà pronto. Vorremmo invece che il nome possa essere cambiato già prima del ritorno a scuola“.

Durante la prima udienza, il pm Cristina D’Aniello ha dato parere positivo alla richiesta inoltrata dalla famiglia nei mesi scorsi. La mamma ha fatto sapere che il percorso per il riconoscimento dello status di transgender prevederà ancora una seconda udienza e un percorso con uno psicologo, fino all’intervento chirurgico, non prima dei 18 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sarah Hijazi si è suicidata, l’attivista Lgbt fu stuprata in carcere in Egitto