Spal-Inter 0-4: come a dire che Antonio Conte allo scudetto ci crede ancora. Eppure per i primi venti minuti la gara è anche equilibrata e piacevole. Primo squillo Inter con Brozovic che centra il palo a Letica battuto. Ma poi è Petagna a centrare una clamorosa traversa (decisivo il salvataggio di Skriniar). A fare la differenza però sono le motivazioni e quelle nerazzurre sono decisamente superiori.

Così Candreva la sblocca con un preciso destro e mette i titoli di coda. Nel secondo tempo arrivano anche il raddoppio con Biraghi e la testata vincente di Alexis Sanchez prima della facile zampata di Gagliardini. La Spal è praticamente in B, l’Inter è ancora ptraticamnete in corsa per lo scudetto.

Spal-Inter 0-4: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 37′ Candreva, 55′ Biraghi, 60′ Sanchez, 74′ Gagliaridni

SPAL (4-4-2): Letica 6 Sala 5, Vicari 5.5, Bonifazi 5, Reca 6 (66′ Cionek 6); Murgia 6, Valdifiori 5.5, Dabo 5.5, Strefezza 6 (66′ D’Alessandro 5.5); Petagna 6.5, Cerri 5.5 (74′ Di Francesco sv). All. Di Biagio 5.

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; Skriniar 6, Ranocchia 6, Bastoni 6 (62′ D’Ambrosio 6); Candreva 7 (79′ Pirola sv), Brozovic 6.5, Gagliardini 6 (74′ Borja Valero), Biraghi 6.5 (62′ Young sv); Eriksen 6; Lautaro 6, Sanchez 7 (79′ Esposito sv) All. Conte 7.

AMMONITI: Bastoni (I), Valdifiori (S), Murgia (S), Biraghi I)

