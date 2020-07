Per la serie ricette dolci, il gelato al cioccolato. Durante la stagione estiva, ma non solo, è tra le pietanze più amate dagli italiani. La sua ricetta è semplicissima.

Un must per la stagione estiva: il gelato al cioccolato fa ormai parte della tradizione gastronomica italiana e guai a toccarlo. La sua preparazione è molto semplice e richiede una serie di ingredienti di facile reperibilità. Ma la notizia più importante è un’altra: il gelato al cioccolato si può preparare benissimo anche senza gelatiera e il risultato sarà grandioso. Vediamo insieme come prepararlo.

Gelato al cioccolato: gli ingredienti

Panna fresca liquida: 400 ml

Latte intero: 200 ml

Latte condensato: 120 g

Cioccolato fondente: 300 g

Cacao amaro in polvere: 2 cucchiai

Cioccolato fondente: 50 g (per guarnire)

Ricette dolci: la preparazione del gelato al cioccolato

Iniziamo la preparazione del gelato al cioccolato scaldando dentro un pentolino il latte e facendoci sciogliere dentro il cioccolato fondente. Trasferiamo ora il tutto in una ciotola. Uniamo ora, mescolando con una spatola, il latte condensato e il cacao amaro in polvere. Continuiamo a girare e, quando il composto sarà omogeneo, lasciamolo freddare in congelatore per circa mezz’ora.

In una ciotola montiamo la panna e, una volta montata, uniamola al cioccolato, dopo che si è ben raffreddato. Agitiamo con le fruste fino ad amalgamare per bene tutto il composto.

Tagliamo con un coltello i 50 g di cioccolato fondente per ottenere delle scaglie e inseriamole nel composto. Ora basterà mescolare per bene il tutto e inserirlo in congelatore, per circa quattro ore. Passato il tempo necessario, il nostro gelato al cioccolato sarà pronto per essere gustato.

