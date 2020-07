Omicidio-suicidio in provincia di Parma dove un 39enne ha ucciso con un fucile la moglie di 35 anni e poi si è tolto la vita

Borgotaro, in provincia di Parma è stato teatro di un terribile omicidio-suicidio: un boscaiolo 39enne, Franco Della Pina ha infatti ucciso con un colpo di fucile sua moglie e poi ha rivolto l’arma contro se stesso suicidandosi. La tragedia è avvenuta intorno alle 22, la donna Anastasia Rossi, infermiera nell’ospedale di Borgotaro è stata uccisa da un colpo sparato in pieno petto. Sotto shock il figlio 14enne della coppia che per fortuna era dai nonni al momento dell’omicidio. A scoprire il terribile delitto è stato il fratello del boscaiolo che, dopo aver provato a contattarlo più volte al telefono, si è recato a casa. Qui si è trovato davanti il macabro spettacolo e ha allertato immediatamente le forze dell’ordine e il 118 che però non ha potuto fare altro che costatare la morte dei due.

Le possibili motivazioni dell’omicidio-suicidio di Parma

Le indagini sono in mano ai carabinieri di Borgotaro che stanno cercando ci capire le motivazioni che hanno spinto l’uomo a compiere l’insano gesto. Il boscaiolo era molto conosciuto in città e la sua passione per la caccia ha fatto sì che avesse in casa diverse armi tra cui alcuni fucili. A quanto pare, stando soprattutto ai racconti dei vicini, la coppia era di fatto separata in casa. Secondo diverse testimonianze i due si lasciavano spesso andare a liti molto accese che potevano essere ascoltate dall’intero stabile. Litigi sempre più frequenti che potrebbero essere la causa della follia che ha portato il 39enne ad uccidere la moglie e poi a suicidarsi. Lasciano un figlio di appena 14 anni che frequenta la terza media e un paese completamente sconvolto.

