Milano, donna violentata al parco: il fatto è avvenuto in pieno giorno presso la Montagnetta di San Siro

Un triste fatto di cronaca si è verificato ieri pomeriggio a Milano. Una donna di 45 anni è stata violentata intorno alle ore 18 presso il parco del Monte Stella, conosciuto come la Montagnetta di San Siro, nella periferia Nord-Ovest del capoluogo lombardo, in zona QT8.

La signora italiana era andata al parco per portare a spasso il proprio cane come era solita fare quotidianamente. Quando all’improvviso, proprio mentre era in mezzo ad un prato, è stata avvicinata da un uomo, descritto poi come straniero.

Milano, donna violentata al parco: il fatto è avvenuto in pieno giorno

Erano da poco passate le ore 18, quindi in pieno giorno, quando l’uomo avrebbe aggredito la donna dietro ad alcuni alberi.

La vittima è stata trasportata poco dopo alla Clinica Mangiagalli del Policlinico, in codice giallo. La polizia è intervenuta sul posto con una volante dopo aver ricevuto una chiamata al 118. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire con esattezza l’intera vicenda.

