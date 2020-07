Continua ad essere sorprendente il meteo in Italia, con l’estate che a luglio inoltrato stenta a decollare. Anche oggi, piogge sparse sulla penisola.

Si preannunciava una stagione estiva strana già dall’inizio della pandemia, e le condizioni meteorologiche sulla penisola di certo non aiutano a pensare ad un agosto migliore. Infatti, proprio il meteo sulla penisola è incerto, con l’estate che ancora non decolla. Troppe le precipitazioni degli ultimi giorni, con un luglio che non è mai stato così bagnato.

Ma attenzione, perchè secondo gli esperti di meteorologia, il vero pericolo è un ritorno in scena dell’anticiclone africano. Infatti le correnti di aria calda provenienti dall’Africa potrebbero risultare ancora più calde, ma soprattutto potrebbero far balzare in aria l’alta pressione sulla nostra penisola. Un’alta pressione che potrebbe tornare galoppante già entro la fine del mese, rispedendo verso il Nord Europa le piogge e le basse temperature.

Come abbiamo detto in precedenza anche oggi il meteo non sarà del tutto estivo, con diverse piogge che bagneranno la penisola. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo giovedì sui tre settori principali della penisola.

Meteo, estate zoppicante: ancora piogge da Nord a Sud

A caratterizzare il meteo di questa estate italiana, sono le diverse piogge che stanno rinfrescando il clima. Spesso, infatti, ci sono zone della penisola pronte a passare dal caldo soffocante dell’alta pressione a giornate rinfrescate da piogge o addirittura temporali. Anche durante questo giovedì, in Italia, avremo diverse piogge. Andiamo quindi a vedere dove si abbatteranno le preicipitazioni sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia ci sarà un marcato tempo instabile sulla Liguria. Proprio qui le piogge colpiranno dal mattino e resisteranno fino a fine giornata. Dal pomeriggio, l’instabilità colpirà anche Lombardia e Triveneto, con diversi temporali su questi due settori. Altrove avremo sole accompagnato da diverse nuvole. Le temperature faranno registrare un lieve aumento, con massime tra i 25 ed i 29 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia c’è tempo prevalentemente sereno sulla maggior parte delle regioni. Durante il corso della giornata, qualche temporale potrebbe svilupparsi in Versilia. Mentre invece al pomeriggio, diversi acquazzoni scenderanno sulle vette dell’Appennino. Le temperature risulteranno in lieve ascesa, con valori che andranno dai 27 ai 30 gradi.

Anche al Sud Italia, dove l’anticiclone continua a resistere, durante la giornata odierna ci saranno diverse piogge. Infatti, avremo diverse precipitazioni su Molise e Puglia, specialmente nella zona del Gargano. Con l’arrivo del pomeriggio qualche precipitazione colpirà anche la punta della Calabria e la Sicilia. Le temperature restano stazionarie, con massime che oscillano dai 27 ai 30 gradi.

L.P.

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !