Maturità 2020, ecco come sono andati gli esami di Stato in tempi di coronavirus. E’ direttamente il Ministero dell’Istruzione a offrire una precisa prospettiva percentuale dell’andamento nazionale.

Maturità 2020, è alta la percentuale dei promossi agli esami di Stato in tempi di coronavirus. Tuttavia, al contempo, è anche leggermente e sorprendentemente al ribasso rispetto allo scorso anno.

Maturità 2020, voti a confronto col 2019

Secondo i primi dati raccolti dal ministero dell’Istruzione, infatti, i promossi sembrano essere il 99.5%. Una media alta e importante considerando il percorso travagliati di quest’anno tra lockdown e tutte le difficoltà successive, ma appunto leggermente inferiore alla precedente che contava il 99.7% dei diplomati nell’estate del 2019.

Quest’anno tuttavia si registra un miglioramento sui studenti che salutano gli istituti con voto 100. La percentuale passa infatti dal 5.6% dello scorso anno al 9.9% di quest’anno. Bene anche per quanto riguarda l’assegnazione della lode: sono state 12.129, con un 2.6% dei candidati rispetto al 1.5% precedente con 7.513 scolari.

Un diplomato su due, invece, ha comunque preso un voto superiore all’80. Nel rapporto rapporto percentuale tra diplomati con lode e senza, la percentuale più alta si registra in Puglia con un 5.2%. Il podio è poi completato dall’Umbria con 4% e il Molise con il 3.8%.

Intanto Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, continua a lavorare ininterrottamente per riaprire le scuole nella massima sicurezza il prossimo 14 settembre. “Prosegue il lavoro con i Tavoli regionali per la ripresa di settembre. Oggi al Ministero dell’Istruzione ho incontrato quello del Lazio”, ha scritto su Facebook.

E ancora: “Anche in questo caso ho trovato molta collaborazione da parte delle diverse componenti. È il clima giusto per raggiungere l’obiettivo che abbiamo tutti in comune: riaprire le scuole, a settembre, in presenza e in sicurezza”.

