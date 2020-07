Un video mostra alcuni agenti di polizia di Los Angeles, nel corso di una protesta, dopo aver fermato un disabile lo hanno scaraventato a terra e rotto la sedia a rotelle

La polizia americana sempre di più al centro delle polemiche, questa volta è toccato agli agenti di Los Angeles che dopo aver fermato un disabile lo hanno buttato a terra e rotto la sua sedia a rotelle. L’assurda violenza è stata documentata in un video pubblicato sui social da activeadvocate. Mercoledì pomeriggio, durante una protesta dei Black Lives Matter la polizia avrebbe fermato uno dei manifestanti. Gli attivisti denunciano che dopo essere stato fermato, l’uomo sarebbe stato scaraventato a terra e la sua sedia a rotelle rotta. Dopo la violenza da parte degli agenti, sarebbe stato identificato insieme ad un altro manifestante. L’accusa per i due è quella di aver aggredito gli agenti per dissuaderli a portare a termine un arresto di un altro attivista.

Disabile aggredito dalla polizia di Los Angeles

Il giornale americano Daily News ha riferito che gli agenti stavano per arrestare tre persona quando sono stati circondati da 50 manifestanti che chiedevano la loro liberazione. A quel punto, secondo la polizia, il 33enne disabile Joshua Wilson ha colpito uno degli agenti in pieno volto. Insieme a lui anche Mario Chacon, 30 anni, avrebbe cercato di sfilare il manganello dalle mani di un poliziotto. Solo a quel punto i due sono stati fermati ed arrestati dopo essere stati sottoposti a cure mediche. Il comando di polizia di Los Angeles ha riferito che all’interno dello zaino della sedia a rotelle di Wilson è stata rinvenuta un’arma da fuoco carica. Il 33enne al momento si trova ancora in stato di fermo. Per la sua liberazione è stato previsto il pagamento di 35 mila dollari di cauzione. Mario Chacon invece è stato scarcerato.

