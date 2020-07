Da Londra, arriva una nuova accusa nei confronti della Russia. Questa volta è stato il ministro degli Esteri Dominic Raab a parlarne

Tra Gran Bretagna e Russia, non scorre di certo buon sangue. Nell’ultimo periodo, i due paesi si sono spesso accusati a vicenda per episodi appartenenti al passato. A rincarare la dose, ci ha pensato poco fa il ministro degli Esteri Dominic Raab da Londra, che è tornato sulle elezioni del 2019.

Come riportato da AdnKronos, Raab avrebbe parlato di: “Tentativi di interferenze da parte della Russia” aggiungendo che: “C’è stata l’acquisizione illecita di alcune documentazioni private“. Nella prossima settimana, è previsto un rapporto esteso a riguardo. Nello specifico, i documenti sottrati da Mosca sarebbero relativi ad alcuni accordi tra Gran Bretagna e Stati Uniti, resi poi pubblichi online dai laburisti nel 2019, nel bel mezzo della campagna elettorale.

Londra, l’accusa alla Russia: “Spionaggio sul vaccino per il Coronavirus”

Dopo l’attacco diretto del ministro degli Esteri Dominic Raab da Londra, continua la diatriba verbale tra Gran Bretagna e Russia. Questa volta, ad essere argomento di dibattito è il vaccino per il Coronavirus. Stando a quanto denunciato dai servizi d’intelligence del National Cyber Security Centre, dietro agli attacchi hacker per ottenere informazioni sulle ricerche anti Covid-19, ci sarebbero i russi. Vittime di spionaggio, oltre alla Gran Bretagna, sarebbero anche gli Usa e il Canada.

Più in generale, l’obiettivo degli hacker legati agli 007 di Mosca – riporta l’Ansa – sarebbe quello di ottenere il maggior numero di informazioni possibili sulle ricerche in occidente, per bruciarli sui tempi e arrivare prima al vaccino per il Coronavirus.

