In Inghilterra, un uomo ha annunciato il suo suicidio durante una diretta Facebook. A quel punto, gli utenti che erano collegati con lui, hanno cercato di convincerlo a non compiere un gesto così estremo.

In Inghilterra, un uomo di nome Jonathan Bailey ha annunciato il suo suicidio durante una diretta Facebook. Bailey era il proprietario di una palestra nella città di Chesterton. Era anche diventato noto nella sua comunità per aver fondato un gruppo Facebook dedicato alla lotta contro una droga chiamata Monkey Powder. Questa infatti era diventata molto famosa e utilizzata nel luogo in cui viveva. Si tratta sostanzialmente di un eccitante molto forte che toglie i freni inibitori e abbassa la soglia del pericolo creando un irresistibile sensazione di euforia.

Uno stupefacente molto potente, che negli anni ha portato diversi tossicodipendenti alla morte tramite gesti eclatanti come ad esempio buttarsi da un tetto.

Bailey dunque, utilizzava la piattaforma di Zuckerberg per rendere il mondo un posto migliore. Anche per questo, molte persone che lo conoscevano su internet sono rimaste profondamente stupite da quanto è accaduto.

Annuncia suicidio durante diretta facebook, anche l’azienda di Zuckerberg ha cercato di salvarlo

L’uomo infatti ha iniziato una diretta Facebook collegandosi con circa 400 persone, e dopodiché ha annunciato la sua intenzione di suicidarsi. Gli utenti a quel punto hanno cercato di fare il possibile per convincerlo a desistere. Alcuni di loro si sono messi in contatto direttamente con Facebook per chiedere supporto.

L’azienda di Zuckerberg a quel punto ha tentato di rintracciare Bailey, ma è stato tutto inutile. L’uomo è stato trovato impiccato nella sua stanza. Non si conoscono le motivazioni che lo hanno portato a compiere questo gesto. Dopo questa tragedia, Facebook ha immediatamente eliminato il video della diretta. In seguito su richiesta della famiglia, ha anche rimosso il post in cui Bailey annunciava il suo suicidio.

