Un uomo di sessantadue anni è stato ritrovato morto in casa sua a Firenze dopo diversi giorni. Si tratta di omicidio: sul corpo segni di accoltellamento

La storia dell’orrore di oggi arriva direttamente da Firenze. Secondo quanto riferito dall’Ansa, il cadavere di un uomo è stato ritrovato nella propria abitazione solo dopo diversi giorni. L’allarme è scattato dai vicini poiché i loro cani abbaiavano con insistenza davanti la porta. I Vigili del Fuoco, dopo aver sfondato la porta, hanno assistito alla tragica scoperta. Il corpo, in posizione prona, era riverso in una vastissima pozza di sangue.

Ora è mistero intorno al caso del sessantaduenne pensionato Fulvio Dolfi che è stato accoltellato proprio a casa sua in via Rocca Tedalda. Le indagini sono state prese in carico dalla squadra mobile che sta riflettendo su tutte le possibili piste tra cui precedenti per droga e rissa.

Sul posto, per i dovuti rilievi, è intervenuta anche la polizia scientifica ed il pubblico ministero Fabio Di Vizio ne ha disposto l’autopsia. Sono state ascoltate anche le persone vicine all’uomo, dai vicini di casa a dei semplici conoscenti.

Dolfi era uno storico Calciante del calcio fiorentino, una disciplina antica nata nel XIII secolo. Sono quattro le fazioni, così suddivise:

i Bianchi di Santo Spirito,

gli Azzurri di Santa Croce,

i Rossi di Santa Maria Novella,

i Verdi di San Giovanni.

