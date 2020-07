Una donna è diventata improvvisamente allergica alla carne rossa dopo essere stata morsa da una zecca durante una festa all’aria aperta

Una zecca può essere una creatura molto fastidiosa non solo per gli animali anche per gli umani e lo sa bene una donna che è diventata, una volta morsa, allergica alla carne rossa. Esistono infatti casi in cui il morso di una zecca ha portato all’insorgere di diverse patologie decisamente pericolose come la borreliosi e meningoencefalite. A quanto pare la zecca ha morso la donna mentre questa festeggiava all’aperto la Pasqua con la sua famiglia. Dopo poco avrebbe iniziato subito a manifestare qualche sintomo, ogni qualvolta che mangiava infatti iniziava ad accusare dolori lancinanti allo stomaco. Dopo aver consultato Google per iniziare a capire cosa le stesse accadendo ha capito di aver contratto una grave sindrome.

Donna morsa da una zecca contrae la sindrome alpha-Gal

La sindrome alpha-Gal può sopraggiungere dopo che una persona viene morsa da una zecca che può provocare un’allergia alla carne rossa. In sostanza tale sindrome è di fatto un’allergia ad un tipo di carboidrato presente nei mammiferi ma non negli uomini. Il morso di una zecca può innescare quindi una reazione per la quale il corpo, non riconoscendo tale carboidrato, inizi ad attaccasi da solo. Le conseguenze sono il vomito, la diarrea e dolori atroci all’addome. Dalle analisi prescritte dal medico curante alla donna è emersa la sindrome e quindi la necessità di non poter più mangiare della carne rossa. Per la sindrome alpha-Gal al momento non esistono cure, l’unico rimedio per evitare di incappare in lancinanti errori addominali è quello di astenersi dal consumo di carne rossa.

