Diletta Leotta è già single? A lanciare la bomba è il Settimanale Nuovo: secondo quanto riferisce la rivista, sarebbe già giunta ai titoli di coda la storia d’amore con il pugile Daniele Scardina.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, la storia d’amore sarebbe già finita. A lanciare la bomba è Riccardo Signoretti, direttore del Settimanale Nuovo, attraverso il proprio profilo Instagram. “Esclusiva di Settimanale Nuovo! È finita tra Diletta Leotta e Daniele ‘Toretto’. Tutti i dettagli sul prossimo numero in edicola”, si legge nel post in questione.

Diletta Leotta e Daniele Scardina: amore finito?

Al momento nessuno dei due ha confermato la separazione, ma un indizio – rivela la rivista – proverrebbe proprio dai social dove ormai non c’è più traccia della coppia. Dopo continui contenuti soprattutto durante il lockdown, dove hanno intrattenuto i followers a suon di siparietti e allenamenti, ora non si vedono insieme da un po’. Il che, insieme alle notizie in possesso del giornale, sembra dare una grossa indicazione.

La scorsa settimana, nel corso di un’intervista a Sportweek, la nota conduttrice siciliana aveva raccontato la sua quarantena in compagnia dell’atleta a Milano: “Durante il lockdown mi sono data alla boxe. Non credevo ma è fichissima: scarichi un sacco e poi ti dà disciplina. Lavori molto sull’equilibrio e sulla coordinazione che io proprio non so cosa sia, zero. Sorprendentemente utile e interessante”. Ma ciò che insospettì già fans è che, al di là di questo passaggio, non ci fu nessun riferimento alla loro attuale storia d’amore.

