Covid-19: Giorgio protagonista della foto-simbolo della pandemia, non potrà più riabbracciare la sua Rosa, morta a 74 anni.

Rosa non ce l’ha fatta: la sua foto, quell’abbraccio carico di speranza e di amore, era diventata il simbolo della lotta al Coronavirus. La bellissima foto era stata scattata, come ricorda Tgcom24, all’ospedale di Cremona, dove entrambi erano stati ricoverati per polmonite dovuta all’infezione.

Quella foto aveva mandato un forte messaggio di speranza a tutti: dopo cinquant’anni di matrimonio, quel loro abbraccio era diventato emblema dell’amore e della difficoltà, combattuta insieme. Loro figlio, con commozione, ha ricordato quel momento: “Quella foto è stata un regalo per mamma e papà”.

Leggi anche >>> Uomini e Donne, morto ex tronista: accoltellato a 31 anni

Covid-19, Rosa non ce l’ha fatta: lo strazio del marito Giorgio

Giorgio, l’altra metà di quella foto, ha vissuto questo ultimo periodo di separazione dalla moglie con grande strazio. Come ricorda Tgcom24, negli ultimi giorni, l’ha sempre aspettata, impazientemente, a casa. Ogni sera, Giorgio chiedeva notizie di sua moglie e non viveva affatto bene questa lontananza. “Dormiva male”, sapendo che sua moglie non stava bene e che le condizioni di salute si erano aggravate.

D’altronde, quella foto, scattata dai medici che li avevano fatti rincontrare dopo diverso tempo, ha raccontato tanto, dopo oltre cinquant’anni di matrimonio, Rosa e Giorgio si erano stretti in un lungo abbraccio, come fosse stata la prima volta.

Giorgio e Rosa, sposi da 52 anni. Entrambi ricoverati per covid, ma distanti. Così i sanitari si sono organizzati per farli incontrare, a sorpresa. L’incontro è finito come vedete: lacrime, mani lavorate dal tempo che si stringono come fosse la prima volta di un lungo amore. pic.twitter.com/1H7AlgOchh — Fabio 🏳️‍🌈 (@Iperbole_) April 14, 2020

Potrebbe interessarti anche: Covid-19, la rivelazione dell’Istat-Iss sulle cause della mortalità

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24