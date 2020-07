Covid-19, il bollettino di oggi, 16 luglio 2020. Ecco gli ultimi dati aggiornati dalla Protezione Civile in merito all’emergenza sanitaria.

Covid-19: la Protezione Civile ha da poco aggiornato gli ultimi dati in merito alla pandemia in corso. L’aggiornamento di oggi, 16 luglio ha registrato altri 230 nuovi casi di positività al Coronavirus in Italia, con 20 decessi. Il totale dei morti sale dunque a 35.017. Nel corso delle ultime 24 ore, sono invece 230 le persone guarite.

Leggi anche >>> Covid-19, la rivelazione dell’Istat-Iss sulle cause della mortalità

Covid-19, il bollettino della Protezione Civile: 230 i guariti

La Lombardia continua ad essere la regione in cima, rispetto alle altre, per il numero di contagi. La Regione conta infatti, ad oggi 95.316. Alla Lombardia, fa seguito il Piemonte, che ha registrato, fino ad oggi, un totale di 31.522 casi. La terza regione, per numero di contagi, è l’Emilia Romagna, che ha portato il numero di casi a un totale di 29.035. Le ultime regioni, in questa particolare classifica, continuano ad essere la Basilicata e il Molise, che contano, rispettivamente 405 e 446 casi.

Potrebbe interessarti anche: Covid-19, Speranza: “Stop agli arrivi da Serbia, Montenegro e Kosovo”

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24