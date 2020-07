Coronavirus, arriva il tampone che dà un risultato in tre minuti: il brevetto è tutto italiano e arriva da uno studio portato avanti in Campania



Ricerca Coronavirus, è pronto CoVfast: il tampone che in tre minuti dà un risultato certo per capore se un soggetto è è positivo o meno al Covid-19. E il brevetto è di un’azienda campana, la Cosvitec, che ha portato avanti il progetto insieme al Dipartimento di Fisica ‘Ettore Pancini’ dell’Università di Napoli Federico II.

Il risultato è un kit pratico, semplice e veloce che rileva rapidamente il virus. Come spiega l’azienda il test è molto sensibile sensibile e preciso, con la stessa validità dell’attuale tampone. Un tampone naso faringeo eseguito sul soggetto da testatre, come quello classico. In seguito è immerso in una soluzione che cambia colore solo in caso di positività al virus, entro un massimo di tre minuti. Ma se la carica di infezione è molto alta, il test darà un risultato positivo anche in soltanto in un minuto.

Non c’è bisogno di strumentazioni particolari, di esami in laboratorio o personale specializzato. Il test infatti può essere eseguito con una semplice provetta de questo rappresenta una svolta epocale. Ad esempio può essere utilizzato tranquillamente per test di massa investendo pochissime risorse, mentre fino ad oggi servivano apparecchiature costose. Inoltre il costo del test sarà molto inferiore rispetto a quello del tampone classico e anche questo incide.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scuola, da settembre si torna in aula: previsti 2 milioni di test sierologici

CoVfast è un progetto tutto italiano e ha già dato diversi risultati positivi



Arriva CoVfast e si annuncia come una piccola rivoluzione. Come spiega Raffaele Velotta, professore di Fisica applicata alla Federico II “abbiamo realizzato una soluzione colloidale di nanoparticelle d’oro che cambia colore in presenza del virus. Una variazione netta che può essere vista anche ad occhio nudo in caso di alta carica virale”.

Le prime verifiche sono state fatte all’Ospedale Cotugno di Napoli confrontando il metodo con quello tradizionale basato su tecniche di biologia molecolare. Dopo aver analizzato una cinquantina di tamponi collegati a pazienti positivi e in pari numero di pazienti negativi è stata verificata una sensibilità superiorie al 95%.

La ricerca andrà avanti per ottimizzare il prodotto, ma intanto sono risultati sono molto incoraggianti e spingono a continuare. Lo confeerma anche Sergio Bolletti Censi, direttore generale Cosvitec: «Il tampone CoVFast, efficace in soli tre minuti, si presta allo screening di massa. Potrebbe essere una rivoluzione Basti pensare al settore turistico in grande difficoltà, la ripartenza delle scuole a settembre. Ma anche luoghi dove si possono creare assembramenti, concerti, eventi pubblici o sportivi. In soli tre minuti si può avere un risultato affidabile”. Anche perché l’aspetto non trascurabile è che si tratta di una ricerca italiana, che ha messo in sinergia pubblico e privato. In attesa che arrivi un vaccino, la ricerca fa progressi.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24