E’ ancora positivo al Coronavirus il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. Stando ad alcune indiscrezioni, il secondo test ha confermato la positività.

All’inizio della pandemia, Jair Bolsonaro era uno dei più scettici sull’esistenza del Coronavirus, adesso invece ad una settimana dal contagio, il presidente è ancora positivo. Una situazione paradossale, con Bolsonaro che non ha stretto le misure di sicurezza nel suo paese, nonostante il Brasile sia una delle nazioni più colpite dalla pandemia.

Alla fine, però, il virus ha colpito anche il numero uno della nazione sudamericana. Infatti lo scorso 7 luglio è arrivata la positività al test per il Coronavirus, con Bolsonaro che dopo un incontro con i giornalisti aveva dichiarato di essere positivo. Ben presto l’ottimismo del presidente si è trasformato in preoccupazione, dopo aver passato giornate con febbre alta e forti dolori alle ossa ed ai muscoli.

A dieci giorni dal tampone, Bolsonaro si è sottoposto ad un nuovo test, che però non ha fatto altro che ribadire la sua positività. Andiamo quindi a vedere cosa ha dichiarato il presidente del Brasile, dalla sua abitazione di Alvorada.

Infectado pela Covid-19, Jair Bolsonaro tira a máscara em entrevista para repórteres no Palácio da Alvorada. pic.twitter.com/tF8HEswTf0 — Maurílio Júnior (@1mauriliojunior) July 7, 2020

Bolsonaro ancora positivo, il presidente annuncia: “Contiuo ad assumere idrossiclorichina”

Dopo essere risultato positivo anche al secondo test, Bolsonaro ha deciso di aggiornare i cittadini sulla sua condizione di salute. Il presidente, infatti, ha parlato direttamente dalla sua abitazione di Alvorada, confermando prima i risultati del nuovo test e poi ribadendo il continuo utilizzo di idrossiclorichina. Infatti il presidente ha annunciato come il farmaco funzioni contro il Covid-19.

Ma la situazione della pandemia in Brasile continua a non migliorare. Infatti sono ancora alti i nuovi contagi, con ben 39.924 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Al momento i contagi totali nel paese sudamericano sono saliti a quota 1.966.748, con altri 1.233 decessi causati dalla pandemia. A parlare per il brasile è proprio il bilancio dei decessi totali, che al momento è salito a 75.366 morti.

Il presidente, nonostante la nuova positività, ha cercato di trasmettere ottimismo ai propri cittadini. Infatti Bolsonaro ha detto al suo popolo di stare tranquillo e di contattare subito un medico ai se qualcuno accusasse dei sintomi tipici del Covid-19.

