Il premier Giuseppe Conte ha parlato a margine dell’incontro con il presidente francese Emmanuel Macron: l’attesa è tutta per il Consiglio Europeo che si terrà domani e dopodomani

E’ da poco terminato l’incontro tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron che si è svolto nell’hotel del quartiere Louise. Il premier italiano all’uscita dal palazzo è stato chiaro con i media: “Questa non è una partita contabile, ma la posta in gioco è l’Europa. Ci si gioca la ripresa e la leadership dell’Ue nel mondo. Vogliamo che il tutto sia finalizzato presto, ma è complicato perché siamo in 27”.

Il Consiglio Europeo, in programma il 17 e 18 luglio, vedrà diversi schieramenti politici. In primis ‘I paesi frugali’ che chiedono la riduzione di sovvenzioni ed il taglio del bilancio da 1074 a 1050 miliardi. Il ‘Gruppo Visegard’ vuole invece la conferma delle risorse destinate ai suoi paesi e la fine delle minacce di sanzioni nel caso in cui non vi sia il rispetto delle regole dello stato di diritto. Il ‘Club Med’ che chiede soluzioni coraggiose ed ambiziose. Infine, ‘La Potenza’ farà da mediatrice.

Paesi frugali (Svezia, Danimarca, Olanda, Austria).

Gruppo Visegard (Polonia, Ungheria).

Club Med (Francia, Spagna, Italia, Portogallo).

La Potenza (Germania).

LEGGI ANCHE—> Di Maio: “Autostrade? Escludo una caduta del governo, risultato soddisfacente”

Conte: “Richiesta olandese non in linea con le regole europee”

Le risorse del piano Recovery Fund prevede 1824 miliardi totali, di cui 172.74 da destinare all’Italia. Di questi, 90.93 saranno prestiti mentre i restanti 81.80 sovvenzioni.

Oltre a quello della spartizione delle cifre del piano, due sono i problemi principali che allontanano un rapido accordo. Il primo riguarda la ‘governance‘, ovvero, coloro che approveranno i piani di rilancio studiati dai singoli Paesi.

La seconda grana riguarda la condizionalità legata allo stato di diritto che permetterebbe solo a chi rispetta leggi e valori europei di ricevere i fondi. L’Olanda già si è opposta in quanto vorrebbe avere voce in capitoli sui programmi di rilancio di ciascun paese poiché i soldi sono di tutti in quanto provenienti da un debito comune. Bastoni tra le ruote anche da Ungheria e Polonia.

Il presidente Conte ha destinato una breve battuta anche sugli olandesi: “È una richiesta non in linea con le regole europee”.

LEGGI ANCHE—> Pubblica Amministrazione, portale bloccato: prorogate domande iscrizione