Voli, nuove linee guida: da oggi tornano i trolley in cabina. Con le nuove misure i passeggeri potranno portare a bordo il proprio bagaglio a mano, cosa vietata lo scorso 26 giugno

Un passo indietro sul tema dei bagagli aerei. Lo scorso 26 giugno erano stati vietati da parte delle compagnie aeree i trolley a bordo come misura ulteriore di sicurezza per il coronavirus. Si intendeva evitare la vicinanza tra i passeggeri e gli oggetti a largo contatto (come i bagagli a mano), chiudendo le cappelliere. Come sottolineato dal sottosegretario alla Salute, Sandro Zampa, tale regola era stata introdotta non per volontà del governo ma come scelta dei vettori privati. Ora però la marcia indietro. Da oggi, 15 luglio, il trolley sarà di nuovo consentito a bordo.

A stabilirlo è stato il nuovo Dpcm che annulla il divieto istituito lo scorso 26 giugno. Resta invece sempre in vigore l’obbligo di indossare le mascherine per tutto il corso del volo.

La decisione del governo lascia comunque la possibilità alle compagnie aeree di “adattare” le linee guida con la propria politica interna. Il vettore potrà stabilire, ad esempio, che il bagaglio a mano va imbarcato in stiva insieme alla valigia. Questo avveniva anche in passato come decisione limite da prendere in caso di sovraffollamento in cabina.

Qualora si portassero a bordo degli indumenti inutilizzati (come un cappotto o una felpa da togliere durante il viaggio) andranno riposti all’interno di buste di plastica sterilizzate. La stessa misura è mutuata da quanto avviene nelle palestre con le scarpe o nei saloni di bellezza con le borse.

