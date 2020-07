Il Guardian ha fatto uscire un’inchiesta che rivela un clamoroso retroscena avvenuto all’inizio della pandemia tra Italia e Ue.

Un’inchiesta del Guardian rischia di generare un vero e proprio scontro diplomatico tra l’Italia e l’Unione Europea. I giornalisti del famoso quotidiano inglese sono infatti riusciti ad avere accesso ai registri interni della Ue, raccogliendo inoltre decine di interviste a Bruxelles tra funzionari e consulenti europei.

Il primo dettaglio sconvolgente che emerge, è che il 26 febbraio scorso, il premier italiano Giuseppe Conte aveva inviato un messaggio urgente all’Unione Europea per chiedere sostegno contro l’epidemia di coronavirus che era appena iniziata nel paese. Il problema è il Guardian ha scoperto che quella richiesta d’aiuto è stata platealmente ignoranti dai vertici Ue.

Una conferma su questo, è arrivata direttamente da Janez Lenarcic, commissario europeo responsabili della gestione della crisi. Lenarcic ha spiegato che “la mancanza di risposta alla richiesta italiana non è stata tanto una mancanza di solidarietà. Era una mancanza di equipaggiamento”.

Leggi anche: Recovery Fund, Merkel: “Presto accordo con Conte, ammiro l’Italia”

I ministri della Salute hanno ignorato gli avvertimenti del Comitato di Sicurezza Sanitario

Eppure, il Centro Europeo si era già reso conto della minaccia in arrivo il 9 Gennaio. In questa data infatti, erano arrivate le prime notizie su queste polmonite sospette ed aggressive che stavano mettendo in ginocchio la Cina.

Proprio per questo, il 17 Gennaio, il Comitato per la Sicurezza Sanitaria Ue, aveva indetto una videoconferenza con tutti i Ministri della Salute dell’Unione Europea. Il problema è che a quella conferenza avevano partecipato soltanto 12 Ministri su 24.

Sembra addirittura che l’Italia non vi abbia preso parte perché il funzionario italiano preposto, non aveva visto la mail di invito. In ogni caso, durante quella riunione il Comitato aveva chiesto agli stati membri di aumentare i controlli alle frontiere di prendere sul serio il problema, ricevendo un secco rifiuto da parte di questi.

Leggi anche: Autostrade, accordo raggiunto: la famiglia Benetton si arrende