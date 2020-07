Torino, nuovo farmaco anti tumorale: funziona su polmoni e pancreas. La sperimentazione portata avanti in sinergia con New York ha dato i primi risultati positivi

Una novità potenzialmente straordinaria arriva dal mondo della medicina e riguarda la malattia per eccellenza, ovvero il cancro. Secondo una ricerca condotta da un team di esperti internazionali guidati da Alberto Bardelli, direttore del Laboratorio di Oncologia Molecolare all’Irccs Candiolo, oltre che docente all’Università di Torino, la mutazione G12C del gene Kras può essere inibita utilizzando farmaci contro il Recettore del Fattore di Crescita Epidermic.

Lo studio, pubblicato sulla rivista specializzata Cancer Discovery, è stato condotto in sinergia con Sandra Misale, ricercatrice associata al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York.

Il risultato del nuovo farmaco sperimentale Amg510 è a dir poco sorprendente. Permette infatti di impedire la mutazione cellulare alla base dei più comuni carcinomi, come quello dei polmoni e del pancreas.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, la previsione di Fauci: “Vaccino possibile entro fine anno”

Torino, nuovo farmaco anti tumorale: funziona su polmoni e pancreas

La G12C del gene Kras è una delle mutazioni più comuni, responsabile di molte tipologie di tumori, come quello ai polmoni, al colon retto e al pancreas. Grazie al farmaco Amg510, si è visto che le cellule non innescano il pericoloso meccanismo di conversione che le porta ad essere dannose per l’organismo. Durante la fase sperimentale qualche paziente ha continuato a subire la mutazione, ma rappresentano la minoranza del campione analizzato.

Soprattutto per chi presenta una forma di tumore ai polmoni il risultato è stato largamente positivo. Qualche perplessità in più permane invece per i malati al colon-retto e al pancreas.

Nei prossimi mesi si attendono i risultati dell’ultimo step di test che potrà confermare la validità della cura e magari arrivare alla produzione ufficiale del farmaco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cancro, si lavora al vaccino: risultati sorprendenti dall’Australia