Una ricerca ha mostrato come in Italia, il fenomeno dell’erosione ha creato dei danni economici al settore del turismo di un’entità impressionante. Ma non solo, lo studio ha anche svelato dei dettagli inediti su tutti gli interventi di protezione e salvaguardia finanziati dallo Stato nell’ultimo secolo per combattere questo fenomeno.

Una studio svolto da BlueMonitorLab, centro di ricerca in Italia di Blue Economy, ha analizzato i danni creati in Italia dal fenomeno dell’erosione delle spiagge. Il centro di ricerca si è servito nel suo report dei dati forniti dalla start up Corema Spiagge. Il bilancio è fortemente negativo.

Secondo la ricerca infatti, un metro quadro di spiaggia possiede un valore per il settore del turismo pari a 1000 euro. E considerato il calcolo complessivo dell’erosione delle spiagge italiane negli ultimi cinquant’anni, il danno economico subito dal nostro paese si aggira intorno ai 45 miliardi di euro.

Erosione delle spiagge, ogni anno lo Stato spende più di 100 milioni in interventi di protezione

Lo studio ha poi spiegato che lo Stato Italiano spende più di 100 milioni di euro all’anno in interventi atti a salvaguardare e proteggere le spiagge da questo fenomeno. Il problema è che, secondo il centro di ricerca, questi interventi hanno in realtà contribuito a far peggiorare la situazione. Questo anche perché la scienza ha scoperto di recente che la causa principale dell’erosione non è il moto ondoso come si è sempre pensato, ma la corrente litoraneo di fondo.

Nell’ultimo mezzo secolo dunque, il nostro paese ha speso complessivamente 5 miliardi euro per interventi che piuttosto che salvare le spiagge dall’erosione, hanno contribuito a farle lentamente sparire. La ricerca inoltre, evidenzia come una proiezione fatta sui prossimi dieci anni, rivela che questo fenomeno è destinato a subire una forte accelerazione.

