Sicilia: all’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano avviata indagine per conoscere le cause della morte di una ragazza di 29 anni, deceduta dopo il parto.

Castelvetrano (Trapani): cosa è realmente accaduto all’ospedale Vittorio Emanuele II saranno le indagini e l’esame sul cadavere della donna a stabilirlo. Come riporta Skytg24, una ragazza di 29 anni, di origine tunisina, ha perso la vita dopo un parto cesareo. I medici hanno trovato la ragazza, ricoverata al reparto degenza, senza vita.

Da quanto si apprende, le condizioni di salute della bimba venuta alla luce sono buone e ora l’ospedale avvierà un’indagine, per cercare di capire cosa è realmente accaduto. Il corpo della 29enne sarà dunque sottoposto all’autopsia. Ad occuparsene, come riporta Skytg24, sarà l’Istituto di Medicina legale del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.

Sicilia, arrivano denunce all’ospedale di Castelvetrano per mancato rispetto delle misure anti-covid

Ospedale di Castelvetrano: siamo alla seconda denuncia per mancato rispetto dei protocolli anti-covid. Come riporta Tp24, se all’ospedale di Mazara del Vallo i protocolli sono stati adottati a seguito della prima denuncia del sindacato, a Castelvetrano si continua a non rispettare le regole.

In base a quanto si apprende, la prima denuncia aveva ricevuto una smentita da parte di un sindacalista Uil dipendente dell’ospedale. Questa seconda denuncia, però si è avvalsa di alcuni video, ai quali non si è potuto replicare. Le immagini restituite dal video, infatti, hanno documentato come, soprattutto al Cup, non venga data alcuna direttiva sanitaria in merito ai protocolli anti-Coronavirus. Nessuno, tra l’altro, misura la temperatura all’ingresso. Si rimane ora in attesa di capire se, dopo la seconda denuncia, l’ospedale metterà in pratica le misure anti-covid, necessarie a limitarne la diffusione.

F.A.