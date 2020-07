L’obiettivo di ritorno alla Scuola in presenza in vista di settembre, diventa sempre più realistico: la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha fatto il punto della situazione

L’obiettivo di ritornare in aula a settembre diventa sempre più una certezza. La ministra Lucia Azzolina, ospite al tg di Tv2000, ha fatto il punto della situazione.

La scuola riprenderà il primo settembre per coloro che dovranno affrontare dei recuperi, mentre dal 14 rientreranno tutti per il nuovo anno accademico. “Abbiamo lavorato pensando alla prudenza, il virus esiste ancora”, afferma la ministra.

“Siamo a lavoro per una scuola che possa riaprire in sicurezza, considerando tutte le distanze del caso. Miglioreremo la scuola a partire dagli arredi con i banchi che, nelle diverse strutture, saranno singoli”.

Al via il bando, il quale sarà gestito dal commissario Arcuri, per 2 milioni di test sierologici che saranno fatti al personale scolastico su base volontaria. Quest’oggi è previsto un nuovo incontro tecnico per decidere quelli che saranno tempi e modi per effettuarli, non è escluso possano essere disponibili già dal 1° settembre.

Per operare, invece, sul bando per i banchi c’è da aspettare che il Decreto Semplificazioni venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Lucia Azzolina chiarisce anche che “qualora gli spazi non bastassero, guardiamo anche ad edifici dismessi, musei, teatri e cinema”.

Scuola, nessuna misurazione della temperatura in classe

La misurazione della temperatura, invece, verrà fatta a casa. “A confermarlo è il Comitato tecnico-scientifico – afferma la ministra – con le famiglie che si responsabilizzeranno. Se un ragazzo avrà 37.5, resterà a casa”. Non manca, poi, l’impegno ad installare strumenti per l’igiene in tutte le strutture scolastiche.

Infine, per ciò che riguarda la didattica digitale complementare, ci sarà solo per le secondarie di secondo grado qualora lo vogliano le scuole.

