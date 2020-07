Sassuolo-Juventus 3-3: highlights, voti e tabellino della partita per la 33esima giornata di Serie A al Mapei Stadium

Sassuolo-Juventus 3-3: a Sarri mancano solo 7 punti per lo scudetto ma quanta fatica. Si parte ed è una Juve già vista più volte dopo il lockdown, anche se solo a tratti, compatta ma anche brillante nella condizione. Due affondi, altrettanti gol e in entrambi c’è lo zampino di Pjanic. Prima studia alla perfezione la dormita della difesa neroverde che lascia liberissimo Danilo, con destro potente anche se Consigli non è impeccabile. Poi inventa un lancio alla Pirlo, e Higuain non si fa pregare per buttarla dentro.

Solo che la magia dura meno di un quarto d’ora. Szczesny è sontuoso in almeno tre occasioni ma il Sassuolo sfonda con Djuricic e sa di tutto già scritto. Berardi che ha un sinistro educatissimo ma di solito con la Juve sparisce, questa volta azzecca la parabola perfetta e poco dopo Caputo arriva a quota 17 in stagione (più i 16 di quella passata all’Empoli) lasciato indisturbato a due metri dalla porta. La rimedia Alex Sandro, ma è poco.

Sassuolo-Juventus: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 5′ Danilo (J), 11′ Higuain (J), 29′ Djuricic (S), 50′ Berardi (S), 54′ Caputo (S), 64′ Alex Sandro (J)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5.5; Muldur 6.5, Chiriches 6 (75′ Marlon sv), Peluso 6, Kyriakopoulos 5.5; Magnanelli 5.5 (66′ Bourabia 6), Locatelli 6; Berardi 7 (86′ Raspadori sv), Djuricic 6.5 (66′ Traoré 6), Boga 6 (86′ Ferrari sv); Caputo. All.: De Zerbi 6.5.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6.7; Danilo 6.5, De Ligt 6.5, Chiellini 6 (46′ Rugani 6), Alex Sandro 6; Bentancur 5.5, Pjanic 6.5 (57′ Rabiot 6), Matuidi 6 (85′ Ramsey sv); Bernardeschi 6 (62′ D. Costa 6), Higuain 6 (57′ Dybala 6.5), Ronaldo 5.5. All.: Sarri 5.5.

AMMONITI: Magnanelli (S), Bernardeschi (J), Kyriakopoulos /S), Berardi (S), C. Ronaldo (J), Bonucci (J), Bourabia (S). Ramsey (J)

