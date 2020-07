A Roma, si è verificata una rissa sulla Metro B. L’episodio è stato scatenato da un gruppo di ragazzi che viaggiavano a volto scoperto sul mezzo.

Il quotidiano “Il Messaggero” ha raccontato oggi nella sua edizione cartacea di un incredibile rissa avvenuta nella metro B di Roma. È accaduto che una signora abbia a un certo punto notato un gruppo di ragazzi a volto scoperto. Un’aperta e pericolosa violazione delle norme anti-Covid. Anche perchè sui mezzi pubblici la mascherina continua a restare obbligatoria.

La signora, infastidita da questa palese violazione delle regole di sicurezza, si è avvicinata al gruppo di giovani per rimproverarli. Anche perché, questi non avevano nemmeno lasciato il posto vuoto come d’obbligo sulla metro e sui treni. La reazione dei ragazzi però è stata fin dall’inizio molto aggressiva. Hanno iniziato infatti ad insultare pesantemente la signora, al punto che altri passeggeri hanno deciso di intervenire per provare a calmare la situazione.

Roma, rissa sulla metro: uno spray urticante fa degenerare la situazione

A un certo punto però, uno dei ragazzi ha tirato fuori uno spray urticante, iniziando a colpire chiunque si ritrovava sotto la sua mira. Sul mezzo è scattato il panico. Molti dei passeggeri hanno incominciato a tossire violentemente, altri ad avere un fortissimo senso di nausea.

Per fortuna, le forze dell’ordine romane sono riuscite a intervenire quasi subito, allontanando il gruppo e portando via con loro il ragazzo che aveva tirato fuori lo spray. Antonio del Greco, direttore operativo della Italpool, ha confermato ai giornalisti che l’episodio in questione ha scatenato dei veri e propri “momenti di panico” tra i passeggeri. Ha poi confermato l’utilizzo di questo spray urticante da parte del ragazzo e il fatto che tutto sia nato dalla veemente reazione di questo giovane gruppo.

