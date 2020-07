Il sogno di ogni ragazzina, adesso diventa papà: Riccardo Scamarcio e Angharad Wood aspettano una bambina in arrivo per metà agosto

Riccardo Scamarcio è stato il sogno di ogni ragazzina a partire dai suoi primi ingressi in scena al cinema. Pur essendo un bellissimo attore, non sono girati troppi gossip sul suo conto, tranne una lunga storia d’amore con l’attrice Valeria Golino durata ben dieci anni: dal 2006 al 2016.

Un’altra voce cominciò a riecheggiare nel mondo del gossip: si pensava che l’attore pugliese fosse omosessuale. In realtà non ci sono mai state smentite a riguardo, se non per il fatto che sta per diventare padre.

Riccardo Scamarcio diventa papà: si è sposato in segreto?

Quale ragazza nel 2004 non ha sognato un matrimonio con Riccardo Scamarcio all’uscita del film “Tre metri sopra al cielo”? Qualcuno però ha fatto prima di noi. Angharad Wood, sua manager, sembra essere la fortunata. Diva e Donna ha pubblicato delle foto del pancione della manager 47enne che non lascia alcun dubbio. A quanto pare si tratta di una femminuccia che nascerà per la metà d’agosto.

E non è tutto: all’anulare della mano sinistra della Wood, spunta un anello. Riccardo Scamarcio si è sposato in gran segreto? E la sposa non è nessuna di noi? Con ogni probabilità, vista la grossa fede che la manager porta.