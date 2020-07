Il Reddito di Cittadinanza, misura economica che va in aiuto delle famiglie in difficoltà., è stato confermato anche per il prossimo anno: ecco chi potrà richiederlo

Con l’approvazione della nuova Legge di Bilancio viene confermato anche il Reddito di Cittadinanza per il 2021. Questa misura, in vigore dal 2019, va in supporto a tutti coloro che sono senza un’occupazione. Ci saranno delle novità, non ancora annunciate, per coloro che vorranno rinnovare e non per chi ne farà richiesta per la prima volta in assoluto.

LEGGI ANCHE—> Reddito delle famiglie, duro l’impatto del Covid-19: lo studio di Bankitalia

Reddito di Cittadinanza, i requisiti per richiederlo nel 2021

I requisiti per ottenere il reddito saranno pressoché gli stessi dei precedenti, ma facciamo una ricapitolazione per coloro che pensano per la prima volta alla possibilità di richiedere il bonus.

L’ ISEE , aggiornato in modo che abbia valore per il 2021, non deve essere superiore a 9.360 euro.

, aggiornato in modo che abbia valore per il 2021, non deve essere superiore a 9.360 euro. Il patrimonio immobiliare, nel quale non rientra la propria abitazione, non superiore a 30mila euro.

nel quale non rientra la propria abitazione, non superiore a 30mila euro. Il patrimonio mobiliare non superiore a 6mila euro di base, la soglia aumenta di 2mila per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo o di mille euro per tutti i figli dopo il primogenito. Per i componenti con disabilità la soglia aumenta di 5000 euro.

non superiore a 6mila euro di base, la soglia aumenta di 2mila per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo o di mille euro per tutti i figli dopo il primogenito. Per i componenti con disabilità la soglia aumenta di 5000 euro. Il reddito della famiglia che ne fa richiesta non dove superare i 6mila euro per un’unica persona. Per ogni componente il parametro sarà moltiplicato a seconda della scala di equivalenza.

che ne fa richiesta non dove superare i 6mila euro per un’unica persona. Per ogni componente il parametro sarà moltiplicato a seconda della scala di equivalenza. Bisogna essere cittadini italiani , dell’ Unione Europea o stranieri con permesso di soggiorno e che abbiano residenza in Italia per un minimo di 10 anni.

, dell’ o e che abbiano residenza in Italia per un minimo di 10 anni. Non dev’essere stata presentata domanda di dimissione nell’arco dei dodici mesi antecedenti alla richiesta del reddito.

LEGGI ANCHE—> Il turismo è in ginocchio, persi 110mila posti di lavoro nel mese di Giugno