Razzismo, le proteste per la morte di Floyd hanno sensibilizzato le coscienze di molti settori: i Pc eliminano dai loro linguaggi le parole offensive.

Sulla scia delle proteste per la morte dell’afro-americano George Floyd, anche il linguaggio informatico si è dimostrato sensibile alla causa. Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, l’ideatore di Linux, Linus Torvalds, ha deciso di eliminare dai linguaggi dei suoi programmi, tutte quelle parole che risultano in qualche modo “offensive”.

Si tratta, nello specifico, di termini come “master” e “slave”, oppure “blacklist” e “whitelist”, utilizzati principalmente per denominare e scrivere i programmi e le loro relazioni. I nuovi termini, da quanto si apprende, sono già stati pensati dall’ideatore.

Razzismo: i Pc tolgono dai linguaggi le parole che risultano offensive

Da quanto si apprende, i nuovi termini si troveranno già nei “codici sorgenti”. Per designare gli Hardware, al posto di “master” e “slave”, si utilizzeranno termini come “primary” e “secondary”. Si sta anche pensando a termini come “leader” e “follower” per le stesse finalità. Al posto dei termini “whitelist” e “blacklist” si sta invece pensando a termini come “denylist” e “allowlist”, oppure “blocklist” e “passlist”.

Non solo Linux: come riporta Ansa, molte altre aziende si stanno muovendo in questa direzione, per far si che termini che possano risultare offensivi siano eliminati dai linguaggi. Tra queste aziende spiccano anche i nomi di Microsoft e Google.

Anche il Mit si è mossa in tal senso: da quanto si apprende, la scelta è stata quella di mettere “offline” un grande database che conteneva parole sia razziste che misogine.

