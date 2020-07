Puglia, incidente tra un furgone e una bici elettrica: 3 giovani morti. La tragica fatalità si è verificata sulla strada statale 170 tra Andria e Barletta

Un tragico incidente stradale ha ucciso tre ragazzi sulla statale 170 tra Andria e Barletta, all’altezza di Canosa di Puglia. Uno scontro durissimo che non ha lasciato scampo a un giovane di 17 anni e ad uno di 19. Il terzo deve ancora essere identificato. La ricostruzione dei fatti ha visto una furgone di grandi dimensioni scontrarsi con una bicicletta elettrica intorno alle 5 di questa mattina.

Purtroppo l’impatto è stato talmente violento da uccidere praticamente sul colpo gli adolescenti. Anche l’uomo alla guida del mezzo è stato ricoverato in ospedale con ferite piuttosto serie.

Poco prima dell’alba i tre ragazzi stavano tornando verso casa, a quanto pare tutti a bordo della stessa bici elettrica. Il conducente del furgone se li è trovati davanti travolgendoli e uccidendone due sul colpo. Il terzo è deceduto poco dopo essere stato trasportato all’ospedale Bonomo di Andria. Nello stesso nosocomio è stato trasportato anche l’automobilista, che si era subito fermato per prestare il primo soccorso.

La polizia accorsa sul posto, sta indagando sulla dinamica dei fatti per ricostruire con esattezza l’accaduto e attribuire le responsabilità.

Questa tragedia riporta alla luce il problema dei mezzi elettrici, molto incentivati in questo periodo ma estremamente pericolosi per la mancanza di rumore. I monopattini sono tra i preferiti dei più giovani ma dovranno presto subire una regolamentazione adeguata per evitare che possano verificarsi tragedie del genere.

