È scomparsa a 56 anni Galyn Gorg, ballerina americana nota per aver preso parte a “Fantastico” in compagnia di Lorella Cuccarini

All’età di 56 anni, è notizia di poco fa la scomparsa di Galyn Gorg. Attrice e ballerina diventata famosa grazie alla sua partecipazione a “Fantastico” – in compagnia di Lorella Cuccarini –, lascia un grande vuoto nel mondo dello spettacolo. Aveva anche partecipato al “Sandra e Raimondo Show“, entrando di diritto nel cuore degli italiani.

Immediata la reazione dei suoi ex colleghi, che hanno voluto dedicarle qualche parola. A partire da Steve la Chance, ballerino e coreografo che, di fatto, ha reso pubblica la triste notizia. Con un post sui suoi profili social, l’ex collega ha scritto: “Voglio ricordarti così… dancing with the Angels R.I.P.“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mohamed Mounir, morto di Covid il giornalista egiziano: l’accusa della figlia

Galyn Gorg, il ricordo di Lorella Cuccarini: “Non ci posso credere”

La sua ex collega Lorella Cuccarini, con la quale Galyn Gorg esordì nella televisione italiana con “Fantastico”, ha voluto ricordare la ballerina e attrice con un post su Instagram. Una foto di loro due negli anni ’80, e qualche parola per ricordarla. “Ancora non ci posso credere, mi rimarrà questo ricordo di te: insieme nella sala prove” si legge nella didascalia: “Eri così grintosa e spaccavi sempre… continua a ballare tra gli angeli, Galyn“.

Oltre al mondo dello spettacolo in Italia, negli anni la Gorg era riuscita a costruirsi una carriera molto importante come attrice all’estero. Tra i suoi ruoli maggiormente di spicco, ci sono quelli in “Saranno Famosi”, “Willy il principe di Bel Air” e “CSI: Miami”. Da ricordare anche il suo ruolo in Lost, nel quale ha impersonificato una dottoressa.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Naya Rivera, lo sceriffo conferma: “È morta per salvare suo figlio”