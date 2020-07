Poco fa, la FIFA ha ufficializzato il calendario con tutte le date dei Mondiali 2022 da disputarsi in Qatar. Quando si giocherà, dall’esordio alla finale

Tra due anni, le principali selezioni nazionali di calcio al mondo scenderanno in campo in Qatar, per i Mondiali del 2022. Si tratta di una delle competizioni più discusse di sempre, per la sua organizzazione e per quando si giocherà. Considerando le temperature torride estive, infatti, la FIFA ha già comunicato che la competizione avrà luogo in inverno.

Poco fa, inoltre, la federazione calcistica ha reso noto il calendario ufficiale dei Mondiali, con tutte le gare e le date esatte, dalla partita d’esordio fino alla grande finale. Una volta conclusi gli Europei del prossimo anno, si partirà con i gironi di qualificazione per la competizione più ambita da ogni calciatore.

Mondiali 2022 in Qatar, il calendario con tutte le date ufficiali

Mancano ancora due anni, ma i prossimi Mondiali in Qatar si avvicinano. Sul proprio sito ufficiale, la FIFA ha annunciato il calendario della competizione, con tutte le date e gli stadi nei quali si disputeranno le partite. Per quanto riguarda i gironi, le gare verranno giocate nei seguenti orari: 13:00, 16:00, 19:00 e 22:00 (orario locale). Per la fase finale, invece, si gioca alle 18:00 o alle 22:00. Una volta che si sapranno tutti gli accoppiamenti, l’organizzazione sceglierà anche in base alle comodità e al fuso orario delle squadre che scenderanno in campo.

La gara d’esordio avrà luogo al Bayt Stadium il 21 novembre 2022 alle ore 13:00. Si giocherà quasi tutti i giorni fino al 18 dicembre 2022, quando le due finaliste si giocheranno il titolo di campione del Mondo allo stadio Lusail, ore 18:00. Il giorno precedente, al Khalifa International Stadium, le due squadre uscite in semifinale si sfideranno per il terzo e quarto posto. Verso la fine del 2020, ha comunicato la FIFA, saranno messi in vendita i primi biglietti per assistere dal vivo alle gare della competizione.

