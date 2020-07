L’alta pressione sta andando indebolendosi e per questo motivo il meteo dei prossimi giorni vede un’Italia alle prese con instabilità e fenomeni temporaleschi

L’alta pressione africana sta via via indebolendosi e questo sta portando l’Italia ad avvicinarsi ad un vortice ciclonico. Ciò significa che ritorneranno venti freschi, con conseguente calo delle temperature in tutte le regioni, nubi e fenomeni temporaleschi almeno fino a giovedì/venerdì. Dapprima, le piogge si scateneranno al Nord per poi arrivare fino al Centro-Sud.

Nella giornata di domani è atteso un aumento della nuvolosità sulle regioni del Centro-Nord. Importanti rovesci e temporali nel pomeriggio potranno trasferirsi in modo sparso sulle pianure. Lievi fenomeni anche sull’entroterra ligure e sull’appennino emiliano. La dorsale appenninica e le zone interne dalla Sicilia saranno interessate da acquazzoni.

Giovedì si avrà un inizio di giornata soleggiato, fatta eccezione per l’arco alpino dominato da da variabilità atmosferica. Nel pomeriggio previsti rovesci e temporali sulle Alpi, i quali sconfineranno sulle pianure centro-orientali. Sul resto d’Italia tempo soleggiato tranne lievi fenomeni sulla dorsale appenninica. Nuovi peggioramenti venerdì con temporali sparsi tra Nord e Centro.

Meteo, la situazione da Nord a Sud

Al Nord sarà una giornata instabile con cielo coperto da nubi compatte. Sono previsti temporali sui settori alpini, prealpini e localmente sulle pianure. Lieve calo delle temperature.

Nubi sparse al Centro dove nel pomeriggio si scateneranno alcuni temporali sugli Appennini. Al Sud invece troviamo il cielo sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per Sardegna e Sicilia dove si alterneranno nubi e piogge.

Temperature minime e massime

Aosta 14/23

Torino 14/27

Milano 17/27

Trento 18/22

Bolzano 19/24

Venezia 18/25

Trieste 17/25

Genova 20/24

Bologna 14/29

Firenze 16/32

Ancona 16/27

Perugia 13/28

Roma 17/28

L’Aquila 12/25

Pescara 17/26

Campobasso 11/27

Napoli 18/29

Bari 19/30

Potenza 12/26

Catanzaro 16/29

Palermo 23/30

Cagliari 21/30

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !