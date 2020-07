Covid-19: fa discutere lo stranissimo caso del Turkmenistan, che ha annunciato zero casi di contagio, ma al tempo stesso obbliga ad usare le mascherine per la “polvere nell’aria”.

Fa discutere, quasi sorridere, il caso del Turkmenistan, se non si trattasse di una faccenda così delicata come quella della pandemia da Covid-19. Il Paese, messo sott’occhio dall’Organizzazione mondiale della sanità, è l’unico, insieme alla Corea del Nord, ad aver annunciato la completa mancanza di casi di Coronavirus. Come riporta Il Corriere della Sera, su 5,6 milioni di abitanti, il Paese ha fatto sapere che nessuno si è contagiato. Nonostante la situazione nei vicini Paesi sia delicata (si pensi all’Iran con 262.173 casi e 13.211 morti), il Paese ha fatto sapere di non aver registrato alcun caso.

Ciò che risulta particolarmente strano è che le autorità del Turkmenistan, da qualche tempo a questa parte, hanno iniziato a chiedere ai cittadini di adottare quelle stesse misure di sicurezza che gli altri Paesi attuano per il Coronavirus. Le autorità hanno infatti chiesto di adottare una distanza di sicurezza di almeno un metro e di usare le mascherine protettive. Il motivo? I cittadini devono proteggersi dalla “polvere nell’aria”.

Tutta questa situazione ha allarmato l’Oms, che ha deciso, immediatamente, di mandare una delegazione di cinque persone nel Paese. Con questa scelta, l’Organizzazione ha dunque intenzione di monitorare quanto accade nel Paese e per verificare, nell’arco di 10 giorni circa, lo stato dell’epidemia (negata dalle autorità) e l’effettiva risposta del Paese. Intanto, il presidente Gurbanguly Berdimuhamedov, con l’arrivo della delegazione, se ne è andato comodamente in vacanza, facendo slittare l’incontro.

Eppure, da quanto si apprende, i corrispondenti nel Paese di RadioFreeEurope, fanno sapere che anche in Turkmenistan gli ospedali si riempiono e le cause dei ricoveri sono pressoché le stesse di tutto il mondo: sintomi da polmonite. Come se non bastasse, un ufficiale dell’ambasciata turca, è anche deceduto in ospedale, con gli stessi sintomi appena accennati. Ma le autorità continuano a sostenere che il Paese presenta zero contagi e che le mascherine servono per la polvere.

