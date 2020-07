Covid-19, aumentano sensibilmente i casi in Catalogna: quasi mille nelle ultime 24 ore come evidenziato dal Dipartimento della Salute.

L’emergenza Covid-19 continua a imperversare in Italia e nel resto del mondo, anche se nelle ultime settimane c’è da registrare un calo di decessi e contagi rispetto a qualche mese fa. In Catalogna, però, i numeri sono tornati a salire e adesso la popolazione ha paura.

Secondo quanto riportato dal Dipartimento della Salute, nelle ultime ore si registrerebbero infatti addirittura 938 nuovi casi nella comunità autonoma della Catalogna, nel nord-est della Spagna. Barcellona è il centro più colpito, con 250 persone risultate positive nell’ultimo giorno.

Coronavirus, la situazione in Spagna

Situazione della Catalogna, dunque, da monitorare con estrema attenzione dal momento che i numeri sono sensibilmente aumentati nelle ultime 24 ore. Aumento che – secondo quanto evidenziato dalle autorità sanitarie – sarebbe da ricondurre all’incremento del numero dei test effettuati sulle persone asintomatiche.

Per quel che riguarda la Spagna – stando ai dati forniti dalla ‘Johns Hopkins University’ – i casi totali confermati sarebbero 256,619 con 28,409 morti fin qui accertati. Negli ultimi giorni è tornata l’allerta massima nel paese, dove si contano al momento diversi focolai attivi tra Catalogna, Segrià (in provincia di Lleida), Galizia e La Marina (in provincia di Lugo).

Proprio per questo motivo, il Governo ha posto in isolamento la bellezza di 210mila abitanti e reintrodotto il lockdown in diverse regioni. Ma non è finita qui. Sono state infatti ripristinate alcune restrizioni come l’obbligo di mascherina anche all’aperto. Oltre alla chiusura di diversi locali notturni per evitare ogni forma di assembramento. Seguiremo con attenzione la situazione e vi terremo sicuramente aggiornati nelle prossime ore sulla situazione Covid-19 in Spagna.

