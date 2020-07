Per la prima volta, sembra che il mondo scientifico sia molto vicino a sintetizzare un vaccino contro il coronavirus.

Un’azienda americana di nome Moderna, ha annunciato che il 27 luglio entrerà nella fase finale dei test per una vaccino anti-coronavirus. Si tratta della prima società al mondo che riesce a raggiungere questo traguardo. A quest’ultima fase, parteciperà un campione statistico di 30 mila persone. Metà di queste, riceveranno una dose pari a 100 microgrammi del farmaco sperimentale, l’altra metà un semplice placebo.

Qualche tempo Anthony Fauci, quello che al momento è forse il più importante immunologo negli Stati Uniti, aveva previsto che un nuovo vaccino sarebbe stato sintetizzato entro un anno, un anno e mezzo. Se Moderna riuscirà a completare questi ultimi test senza intoppi, potrebbe invece anche darsi che questo arrivi prima del previsto. Fauci ha comunque precisato che non ci potrà mai aspettare un vaccino che sia efficace al 100 per cento.

Coronavirus, scoperto un gene fondamentale per trovare un vaccino

Intanto, una ricerca condotta dall’Istituto californiano Scripps, ha fatto una scoperta che potrebbe rivelarsi fondamentale nella lotta al coronavirus. I ricercatori sono infatti riusciti ad individuare negli anticorpi umani, un gene che potrebbe dimostrarsi fondamentale nella ricerca di un vaccino. Lo studio è stato coordinato da Yuan Meng, del Laboratorio di Biologia Computazione dell’istituto.

La ricerca è stata inoltre pubblicata sulla prestigiosa rivista Science. Questo gene scoperto dagli scienziati di Scripps, si trova in 294 anticorpi. Sostanzialmente impedisce a una proteina denominata Spike di legarsi al recettore Ace, impedendo così il diffondersi della malattia nell’organismo. Adesso per i ricercatori californiani, il prossimo passo è quello di comprendere al meglio la sua struttura molecolare di questo gene e scoprire come fa ad essere così efficiente. Se si raggiunge questo traguardo, un vaccino contro il coronavirus diventa a quel punto molto più semplice da sintetizzare.

