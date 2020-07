Coronavirus, ribaltamento di fronte per quanto riguarda l’età media dei contagiati. Lo riferisce l’Istituto Superiore di Sanità in un nuovo rapporto. E non è l’unica novità.

Coronavirus, cala l’età media dei contagiati. Secondo quanto riferisce l’Istituto Superiore di Sanità in un nuovo rapporto, questa ora cala ai 46 anni rispetto ai 61 registrati a inizio pandemia. Andando più nello specifico, relativo agli ultimi 30 giorni, la fascia che va dai 19 ai 50 anni rappresenta il 47.5% dei casi.

Coronavirus, cala l’età media dei contagiati: i dati

La percentuale è invece del 20% per quanto riguarda gli over 70, mentre andiamo verso il 24% se consideriamo la popolazione che va tra i 51 e i 70. Resta bassa la soglia per i giovanissimi: appena il 10% per chi va dai zero ai 18 anni.

Nel frattempo cambiano anche le differenze tra i sessi ora quasi pari: il 50,5% dei casi dell’ultimo mese ha riguardato infatti gli uomini a fronte del 49,5% per le donne. Considerando invece i dati complessivi da inizio emergenza a oggi, gli uomini rappresentano il 46,5% rispetto al 53,5% delle donne.

Si evince pertanto un totale cambio di tendenza. A inizio crisi epidemiologica, infatti, la fascia che andava dai 19 ai 50 anni rappresentava solo un terzo dei positivi rispetto al 37.9% di allora che comprendeva invece gli over 70. Tradotto: ora i più esposti sembrano essere i soggetti da età media.

L’unica costante sono per i giovanissimi, dai 0 ai 18, i quali si mantengono più o meno sulla stessa crescita dato il 2.4% a inizio crisi. Ribaltato anche un altro dato: le donne si contagiavano più facilmente, ma gli uomini morivano di più. Ora, per quanto riguarda l’infezione in atto, siamo praticamente in parità come abbiamo visto in precedenza.

