Il Consiglio dei Ministri del 14 luglio ha dato l’ok per le prossime elezioni di settembre. Scelta la data delle votazioni per il referendum e delle elezioni suppletive.

Elezioni settembre: arriva l’ok da parte del Consiglio dei Ministri. Come riporta Skytg24, il Cdm del 14 luglio ha approvato le date del 20 e 21 settembre per il referendum sul taglio dei parlamentari e per le elezioni suppletive per il Parlamento.

Com’è noto, l’iniziale data, prevista per le elezioni, era quella del 29 marzo, slittata per forza di cose a “data da destinarsi”. Il rinvio in autunno è stata una scelta forzata, dal momento che le urne possono rappresentare un concreto motivo di assembramento.

Consiglio dei Ministri: arriva l’ok per le elezioni di settembre

Come ricorda Skytg24, si tratta del quarto referendum confermativo nella storia della Repubblica italiana. La votazione avrà dunque la finalità di confermare o respingere la revisione costituzionale in materia di “riduzione del numero dei parlamentari”.

Non sarà necessario raggiungere il quorum per attestare la validità del referendum. Questo sta a significare che, in ogni caso, vincerà il Sì o il No, sulla base delle percentuali dei votanti.

Come riporta Skytg24, il 20 e il 21 settembre non saranno solo le giornate dedicate al referendum. Negli stessi giorni si voterà per le elezioni suppletive dei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato. La proposta, approvata, era stata fatta dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Il Consiglio dei Ministri ha approvato entrambe le elezioni, accorpandole nelle due suddette date.

Nel frattempo, è prevista per oggi alle 15 la diretta del Presidente Conte per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo straordinario, datato 17 e 18 luglio.

Nella giornata di domani, mercoledì 15 luglio, il Presidente @GiuseppeConteIT sarà alla Camera (ore 9) e al Senato (ore 15) per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo straordinario del 17 e 18 luglio https://t.co/xksF7MSIqR — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) July 14, 2020

F.A.