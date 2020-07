Busta con 900 euro lasciata per terra, questa l’idea di uno spacciatore per fuggire dalla polizia dopo che era stato scoperto a trafficare la sostanza.

Dopo il lockdown, insieme alla attività produttive e lavorative, anche la criminalità ha ripreso a lavorare serenamente. O quasi. Uno spacciatore in italia, infatti, è stato braccato per diversi minuti dalla polizia. Nel tentativo di fuggire e di rallentare i poliziotti, l’uomo ha avuto un’idea brillante. Cercare di ingolosire le forze dell’ordine che lo stavano inseguendo con un bel po’ di soldi. Mentre scappava, infatti, ha lasciato un bel po’ di contante per terra, sperando che ad inseguirlo fossero delle persone che pensassero ai soldi prima che alla giustizia. Così fortunatamente non è stato. Le forze dell’ordine si sono mosse nel momento migliore possibile ed hanno bloccato il soggetto, nonché recuperato il denaro ottenuto in modo assolutamente illegale.

Busta con 900 euro a terra, spacciatore fugge dalla polizia

Lo spacciatore è un immigrato irregolare di origini probabilmente nigeriane. Con precedenti penali proprio per spaccio, il ragazzo aveva addosso ben 50 dosi di eroina pronte per essere smerciate e vendute. L’uomo è stato ovviamente arrestato ed il suo tentativo di corrompere e rallentare gli agenti non ha affatto funzionato, anzi. Con quella somma di denaro, infatti, si potrà anche dimostrare che stesse già vendendo e che avesse appena venduto dosi per le strade di Bologna. Ora subirà un processo e si dovrà decidere esattamente cosa farne di lui. Una decisione che probabilmente gli era parsa geniale, ma che ora si rivela essere in realtà un’arma a doppio taglio. Un’arma che la polizia impugnerà senza remore contro di lui nelle sedi legali stabilite.

